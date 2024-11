Omicidio Giulia Tramontano, il giorno della sentenza: Alessandro Impagnatiello rischia l’ergastolo

07:50

Il papà di Giulia: "Ergastolo, per un senso di giustizia"

La famiglia Tramontano, papà Franco, mamma Loredana Femiano, i fratelli di Giulia, Chiara e Mario saranno come sempre in aula. "Chiediamo con forza – ha scritto il papà sui social – che venga applicata la pena massima prevista dalla legge: l’ergastolo. Non solo per rendere giustizia a lei, alla famiglia e al bambino che portava in grembo, ma anche per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile. Questa richiesta non è mossa da vendetta, ma da un profondo senso di giustizia". E ancora su Instagram: "La violenza di genere è una piaga che devasta la nostra comunità e confidiamo che le istituzioni sappiano agire con fermezza, dimostrando che la legge è dalla parte delle vittime. Chiediamo che il rispetto per Giulia, per la sua vita spezzata e per il dolore che ha lasciato, non sia calpestato da parole che tentano di piegare la verità: la dignità di una vittima – ha scritto Franco Tramontano – non può mai essere sacrificata per costruire una difesa".