Omicidio di Giulia Tramontano, iniziato il sopralluogo nella casa dove Alessandro Impagnatiello ha ucciso la compagna incinta Senago, i carabinieri della scientifica in via Novella per isolare tracce ematiche e biologiche nell’abitazione, in garage e in cantina. In Comasina le ricerche del cellulare della 29enne gettato in un tombino dal barman