Omar Bassi, oggi i funerali del 23enne di Bollate morto in Calabria. Atteso l’esito dell’autopsia

Saranno celebrati questa mattina i funerali di Omar Bassi, il 23enne di Cascina del Sole morto il 5 agosto in Calabria due settimane dopo il presunto pestaggio di 5 buttafuori della discoteca Dolce beach di Origgio. Il feretro di Omar sosterà dalle 9 nell’abitazione, prima di essere portato alle 11 per la celebrazione del funerale nella chiesa Sant’Antonio da Padova in via Cesare Battisti a Cascina del Sole. Omar sarà poi accompagnato al cimitero di Bollate per la tumulazione. “Come famiglia durante il funerale chiediamo la cortesia di rispettare il nostro profondo dolore. Vogliamo stare tranquilli”, spiega la cugina Michelle.

Si attendono intanto notizie sull’esito dell’autopsia, effettuata nei giorni scorsi. La morte è stata provocata da una vasta emorragia celebrale, secondo la famiglia conseguenza del pestaggio avvenuto la notte tra il 20 e il 21 luglio. Omar era stato poi visitato all’ospedale di Garbagnate Milanese e dalla Tac non erano emerse emorragie ed era stato dimesso. Dopo qualche giorno la partenza per le vacanze con la famiglia in Calabria e poi il malore. All’ospedale di Reggio Calabria, domenica 4 è stata dichiarata la morte celebrale. Lunedì l’espianto degli organi, che hanno ridato speranza a 11 persone.