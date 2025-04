Omaggio alla lapide di Lombardi trucidato dai fascisti nel ’44

C’è anche un omaggio alla lapide di Alberto Lombardi, partigiano sangiulianese trucidato dai fascisti il 1° luglio 1944, tra gli eventi in programma oggi, nell’ambito delle celebrazioni per il 25 Aprile. Alle 9, nella frazione di Sesto Ulteriano, un corteo di autorità locali e rappresentanti delle associazioni deporrà una corona al monumento ai caduti e farà tappa anche alla lapide di Lombardi, 30enne all’epoca dei fatti. Seguirà, alle 9.30, un passaggio davanti al monumento ai caduti di Borgolombardo, quindi, alle 10.45, alla stele "Sandro Pertini", di fronte al Municipio. Il corteo proseguirà dunque alla volta di piazza Vittoria per un ulteriore omaggio ai martiri della Resistenza; seguiranno i discorsi delle autorità. Gli appuntamenti della mattinata saranno accompagnati dall’esibizione del corpo musicale della Libertà, che scandirà le cerimonie nei vari punti della città. Così anche San Giuliano rende omaggio agli 80 anni della Liberazione. Le iniziative sono organizzate dal Comune insieme a varie associazioni, in testa la sezione locale dell’Anpi. I cittadini sono invitati a partecipare con la bandiera tricolore. Eventi istituzionali per celebrare il 25 Aprile anche a Paullo, Peschiera, Melegnano, Segrate e tutti i Comuni del territorio, compresi quelli più piccoli.A.Z.