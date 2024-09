Omaggio a Puccini attraverso i suoi cinque amori

Domani alle 13 al Teatro Dal Verme, per MiTo, viaggio in Polonia, nel cuore del Romanticismo pianistico, con la “Sonata in si minore op. 58“ di Fryderyk Chopin affidata a Diego Petrella, diplomato con menzione al Conservatorio di Milano, dove è stato allievo di Cristina Frosini e Davide Cabassi. Sempre al Teatro Dal Verme alle ore 20 in programma un concerto dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Alessandro Cadario e con la violinista Anna Tifu (nella foto). Impegnati in un brano sinfonico di Roberta Vacca “P24-Cinque fotogrammi per orchestra Omaggio a Giacomo Puccini“ commissionato da MiTo in prima esecuzione e in un classico del concertismo del Novecento, Il “Concerto per violino“ di Korngold. Il brano di Roberta Vacca ruota intorno a cinque oggetti/effetti/affetti a cui Puccini era molto legato e sui quali si basa la divisione della composizione in cinque movimenti: il toscano, la barca, la spingarda, la macchina, le donne. Il brano di Kornogold dedicato ad Alma Mahler e reso celebre da Jascha Heifetz primo esecutore a metà del secolo scorso, è concepito sul modello tardoromantico, con momenti di arduo virtuosismo, di grande brillantezza oppure di suadente cantabilità nella parte del solista, e con una ricca scrittura orchestrale dalla quale trapelano temi e assonanze alle musiche da film nelle quali Korngold aveva trovato impiego dopo il trasferimento dall’Austria agli Stati Uniti.

Grazia Lissi