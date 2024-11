Omaggio a Oscar Galliazzo campione di pattinaggio

Il cassanese Oscar Galliazzo (nella foto), plurimedagliato campione di pattinaggio a rotelle, figura tra i migliori atleti italiani. L’Associazione nazionale medaglie d’oro al valore atletico (Amova) ha reso omaggio ai grandi campioni italiani che hanno dato lustro al nostro Paese conquistando titoli mondiali e medaglie olimpiche. La cerimonia per la consegna dei riconoscimenti si è svolta a Genova domenica nel salone di Palazzo Tursi alla presenza del presidente del Coni, il presidente del Cip, il presidente di Sport e salute e il sindaco di Genova Marco Bucci neoeletto governatore della regione Liguria. Fra i 150 atleti premiati c’erano Federica Pellegrini, Gianni Bugno, Maurizio Stecca, Alberto Tomba.

E c’era anche il 59enne Oscar Galliazzo, detentore di ben 5 titoli mondiali, 4 record del mondo, 9 titoli europei, 23 italiani e tre volte campione del mondo “inline downhill“, discesa libera su pattini in linea. "È stata per me una giornata importante – racconta con soddisfazione Oscar Galliazzo – vissuta con un pizzico di nostalgia condivisa con gli amici che ho ritrovato in questa occasione. Con alcuni di loro ho partecipato ai mondiali che si sono svolti a Cassano nel 1988, dove ho conquistato il mio primo titolo mondiale. Aver preso parte a questa manifestazione di Amova è per me motivo di grande orgoglio". Stefano Dati