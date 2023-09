Omaggio a Lucio Dalla da parte di Eufonica

Festa della parrocchia e della chiesa Nostra Signora della Misericordia. Stasera alle 19 apertura stand gastronomico e alle 21 concerto "Dalla realtà: lo sguardo di Lucio", omaggio musicale e voce narrante, dedicato a Lucio Dalla da parte di Eufonica. Domani alle 10 ritrovo al campo sportivo di via Monte Amiata, processione con la Madonna della Misericordia e al ritorno messa al campo dell’oratorio. Alle 12.30 pranzo comunitario. La giornata prosegue alle 16 con giochi per bambini e ragazzi, catechismo e alle 17.15, una merenda per tutti a cui seguirà una preghiera.