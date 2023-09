Omaggio a Corsico: Impegno Civico e Professionale

La consegna delle benemerenze civiche ha chiuso i 17 giorni della festa di Corsico, che con un ampio calendario d’iniziative ricreative e culturali ha saputo richiamare ampie fasce di pubblico. In questo contesto s’inserisce la cerimonia dei Ponti d’argento, ossia i riconoscimenti tributati dal Comune ai cittadini meritevoli. Per l’ambito “lavoro e imprenditoria” è stato premiato Nicola Dell’Osa, dell’omonimo negozio di ottica: 50 anni di esperienza e passione per il lavoro. Nell’ambito sociale è stata insignita l’associazione Itaca "per il preziosissimo lavoro d’integrazione delle persone straniere all’interno della nostra comunità attraverso l’insegnamento della lingua italiana". La presidente Marisa Lanzi ha ritirato il premio insieme alle tante, infaticabili volontarie che tendono una mano a chi si trova in difficoltà.

Nel settore sportivo, il Ponte d’argento (ritirato dalla moglie e dal figlio) è stato tributato alla memoria di Iago Zucchi per l’impegno profuso a diffondere, attraverso l’associazionismo locale, i valori dello sport. Un doveroso riconoscimento anche alla memoria di suor Teresina, che ha cresciuto bambine e bambini per oltre 50 anni ed è stata tra le prime seguaci del metodo Montessori. In questo caso, hanno ritirato il premio le suore del Piccolo Cottolengo Don Orione. Infine, applausi e lacrime per l’indimenticato Manuel Frattini, poliedrico artista premiato per "l’eccellenza nel genere musical – questa la motivazione –, grazie al quale ha regalato momenti di vera gioia a tantissime persone". A ritirare il premio Patrizia Belloni, nipote di Frattini e presidente dell’associazione culturale che da lui prende nome. "Sono persone che hanno dato lustro a Corsico", ha ricordato il sindaco Stefano Martino Ventura. Alessandra Zanardi