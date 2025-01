Affitti brevi e Olimpiadi, per Airbnb a Milano e in Lombardia affari a 5 cerchi: “Prezzi su dell’80% e 2.400 euro a host”

Milano, 31 gennaio 2025 – A quasi un anno dall’avvio dei Giochi invernali Milano Cortina – la cerimonia a San Siro è in programma il 6 febbraio del 2026 – Airbnb – la più nota piattaforma per affitti brevi – fa i conti e prepara le stime sull’utilizzo degli appartamenti presenti nella piattaforma, sugli affari previsti per gli host e, soprattutto, sugli arrivi previsti nei 19 giorni delle Olimpiadi e nei 12 giorni delle Paralimpiadi. Ecco, secondo uno studio commissionato a Deloitte, durante le Olimpiadi sono previsti 4,2 milioni di pernottamenti e la parte del leone lo farà la Lombardia – Milano e la Valtellina ospiteranno molte gare – con 148 mila. Per le Paralimpiadi stimati 785 mila pernottamenti (23 mila in Lombardia).

La stima

L’offerta di Airbnb ha un tasso di disponibilità del 61% – percentuale di host pronti a offrire appartamenti per i turisti olimpici – e, all’interno di quella percentuale, il 100% è convinto di riuscire ad affittare i propri alloggi. Più in generale, l’offerta giornaliera di posti letto sarà di 70 mila (52 mila durante le Olimpiadi, 18 mila durante le Paralimpiadi), mentre gli ospiti attesi sono 171 mila, la maggior parte dei quali per le Olimpiadi al via il 6 febbraio 2026 e che dureranno 19 giorni. Paolo Vendramin di Deloitte fa notare che la capienza turistica nei momenti di picco su Airbnb equivale a oltre 20 mila camere di hotel.

Le ricadute

Non è finita. Veniamo alle ricadute economiche. Airbnb prevede un aumento dell’80% dei prezzi per gli affitti brevi durante le giornate olimpiche, mentre il guadagno stimato per ogni singolo host è di 2.400 euro (1.800 euro nei 19 giorni delle Olimpiadi e 600 euro nei 12 giorni di Paralimpiadi. Quanto alla ricaduta economica complessiva, per Airbnb sarà di 154 milioni di euro, con un valore aggiunto di 86 milioni di euro e 33 milioni di euro che saranno pagati per le tasse locali e statali.

L’invito a “condividere

“A un anno dalla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali e con la vendita dei biglietti alle porte, per gli italiani è il momento ideale per condividere la propria casa su Airbnb e ricavarne un’entrata – sottolinea Emmanuel Marill, regional director di Airbnb –. Milano Cortina 2026 è stata pensata per essere l’edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali più diffusa di sempre, e includerà località di montagna dove l’offerta alberghiera è limitata o inesistente. Airbnb potrà quindi rivelarsi una risorsa per i visitatori che vorranno soggiornare vicino alle competizioni sportive e per famiglie, imprese e comunità locali che solitamente non beneficiano di una forte domanda turistica, ma potranno invece contare su un reddito extra”.