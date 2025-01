Olimpiadi 2026: i residenti di Livigno potranno acquistare i biglietti in anteprima

Livigno, 27 gennaio 2025 – Una grande occasione le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 anche per gli abitanti delle località che ospiteranno la manifestazione. Grazie al Programma Ticketing Residenti Host Venues Montane di Milano Cortina 2026, i cittadini di Livigno potranno acquistare in anteprima i biglietti per assistere agli eventi olimpici che da febbraio 2026 si svolgeranno in paese.

“Grazie al codice che riceverete dal Comune sarete abilitati all’acquisto da subito per i biglietti che partiranno da 50 euro - spiega il sindaco Remo Galli -. Ogni residente dai 16 anni in su potrà richiedere il proprio codice abilitante fino al 5 febbraio 2025 inviando copia della carta d’identità del cittadino richiedente all’indirizzo programmaticketinglivigno@milanocortina2026.org”.

Come funziona

Il codice personale sarà consegnato insieme a un link dedicato che porta a una piattaforma specifica, parallela al sito ufficiale di biglietteria Milano Cortina 2026, su cui acquistare i biglietti speciali per residenti. Il link sarà accompagnato anche da una guida che spiega tutti i passaggi da fare una volta che si accede al link riservato e come contattare il contact centre ticketing dedicato.

“Dal 6 febbraio alle 10 i residenti avranno accesso prioritario all’acquisto dei biglietti riservati. I biglietti saranno venduti fino all’esaurimento della quota riservata per il programma residenti. Il codice univoco consentirà di acquistare 2 biglietti per ogni sessione di gara ospitata a Livigno. Il limite massimo per ciascun residente è di 25 biglietti complessivi. La validità dei codici è di 3 giorni consecutivi, fino alle ore 9.59 del 9 febbraio 2025”.

Il codice per accedere alla piattaforma scadrà al termine della sessione di acquisto, ovvero al momento del pagamento e non sarà possibile riutilizzarlo per ulteriori acquisti in una nuova sessione, anche se entro il limite dei tre giorni.

A chi spettano

Il programma è riservato ai residenti di Livigno e Trepalle, over 16 anni. Gli eventi disponibili per l’acquisto includono tutte le gare di snowboard e freestyle che si disputeranno sulle piste del paese.

“Un’occasione unica per i residenti di Livigno e Trepalle di vivere in prima persona i Giochi Olimpici Invernali 2026 - conclude il sindaco - celebrando insieme un evento storico per la nostra comunità. Grazie a questa iniziativa, i cittadini avranno l’opportunità di garantire la propria presenza sugli spalti, senza dover partecipare ai turni di acquisto previsti per il pubblico generale”.