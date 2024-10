Olimpia-Brescia all’ultimo respiro. Shields regala il derby a Milano

BASKET SERIE A

Mille fatiche, ma vincenti, per l’Olimpia Milano in una sfida all’ultimo canestro contro la Germani Brescia. I biancorossi vincono 88-85 una gara ad alto ritmo e mostrano qualche timido passo avanti nel el gioco di fronte ai bresciani che confermano le ottime cose fatte vedere in questo inizio stagione. La cartina di tornasole per l’EA7 è Dimitrijevic che chiude con 6/9 da 2 e 6 assist, come anche Brooks che ha messo in mostra le sue capacità balistiche con 4/6 da 2 e 1/3 da 3.

Milano trova buone note anche da McCormack, solido con 11 punti e 7 rimbalzi, pur contro il “maestro“ Bilan autore di 14 punti. Per la squadra di Poeta gran secondo tempo di Della Valle nella quale ha segnato 14 dei suoi 19 punti, trovando anche un altro riferimento offensivo in Ndour che ha chiuso con 5/8 da 2. Il ritmo offensivo lo impone subito alto la Germani, ma è l’Olimpia più brava ad interpretarlo tanto che a fine primo quarto è avanti 27-24 trovando anche i primi punti italiani di Brooks. È ancora Brescia a gestire la gara, piazza un break di 10 punti (27-32 al 12’). I padroni di casa faticano a tenere le scorribande individuali degli esterni bresciani (35-40) soprattutto Ivanovic già autore di 14 punti, ma è con l’energia di McCormack l’EA7 ritrova la testa (42-40). Dopo il 47-45 dell’intervallo l’Armani spinge per scappare, trova ripetutamente il canestro con LeDay e Brooks e allunga fino al 72-60 al 29’. Brescia non molla, Milano perde qualche palla di troppo e al 35’ la Germani è a un passo (78-76). Con Mirotic Milano ancora a +6 (86-80), ma Brescia è solida (86-85). Addirittura la Germani spreca il sorpasso, così Shields realizza due liberi (88-85 a -12’’) e Milano può esultare.

Sandro Pugliese