Ok per turismo e cultura 4 milioni di euro in meno dal trasporto pubblico

La variazione di bilancio del Comune prevede maggiori incassi dal turismo e un incremento delle risorse per la cultura. Il saldo positivo comprende gli importi in crescita relativi alla tassa di soggiorno per 5,6 milioni di euro e al Canone unico patrimoniale per 3,4 milioni. L’imposta sui turisti passa dai 55 milioni previsti la scorsa primavera a 60,6 milioni, una cifra superiore a quella consuntivata nel 2019, prima della pandemia. Grazie a queste maggiori risorse, il Comune ha stanziato fondi aggiuntivi per le esigenze delle diverse direzioni. In particolare, alla Cultura vengono destinati 7 milioni di euro, che si aggiungono ai 5 milioni stanziati nella precedente variazione di luglio. Fra le maggiori entrate anche 9 milioni da recupero spese di notifica e risparmi da varie direzioni per 7 milioni. Risorse in meno dal trasporto pubblico locale: quattro milioni di euro in meno (391 milioni invece dei 395 milioni preventivati): non si tratta di biglietti non pagati per evasione ma di minore uso del mezzo pubblico il giovedì e venerdì per smart working. "La gestione attenta dei conti e il buon andamento dell’economia ci consentono di finanziare i bisogni crescenti di tutte le direzioni", commenta l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte.