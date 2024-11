Ognissanti in spiaggia. Le vacanze sui laghi sono per tutte le stagioni

Tutto esaurito, in questo fine settimana autunnale, per il primo di novembre sui laghi lombardi. A caratterizzare le varie località è la destagionalizzazione della richiesta turistica, divenuta una costante anche in mesi in cui, tradizionalmente, un tempo i visitatori erano assenti a causa del tempo umido e freddo. Ora che il meteo è mutato, anche a causa del surriscaldamento globale, i turisti soprattutto stranieri si sono adeguati e continuano a scegliere la nostra regione prolungando la stagione nelle località di villeggiatura. "Grazie al clima mite di questi ultimi giorni il lago è ancora pieno di turisti in particolare stranieri – spiega Riccardo Venchiarutti, presidente di ’Visit Lake Iseo’ e sindaco di Iseo - che soggiornano nei nostri alberghi e percorrono i sentieri delle nostre colline. La stagione si sta allungando e quello è uno dei nostri obiettivi". I laghi vicini all’Iseo e non solo il Benaco, che tradizionalmente la fa da padrone grazie alla presenza dei turisti tedeschi, confermano. Basti pensare che nel primo quadrimestre del 2023 i visitatori stranieri erano il 60% in più rispetto agli italiani. "Gli italiani per noi sono importantissimi. Dice Silvia Ziliani, ristoratrice di Monte Isola, ma ci siamo resi conto che nella nostra zona i turisti stanno crescendo in modo esponenziale, specie quelli del nord Europa, come Scozzesi, Svizzeri e Inglesi. I laghi lombardi piacciono davvero moltissimo".

Dello stesso parere è anche Mattia Marini, consigliere dell’associazione Operatori Turistici Clusanesi e ristoratore proprietario del ristorante il Porto a Clusane sul Lago. "I laghi della nostra regione stanno riscuotendo un successo inaudito, mai avuto prima. Basti pensare che da noi è arrivato Viktor Orban, che ci ha scoperto durante il G7 di Siracusa, svoltosi a settembre. Da allora abbiamo il tutto esaurito. E non parlo solo del mio bensì di tantissimi ristoranti del lago d’iseo e dei laghi di Lombardia: una delle terre più belle d’Italia".

L’apprezzamento online dei laghi lombardi “viaggia“, infatti, verso 90 su una scala di 100. Un punteggio registrato dall’analisi di 312.069 contenuti della Rete riferiti ai principali punti di interesse turistico dei Comuni che si affacciano sui laghi per il periodo compreso tra gennaio e maggio 2023, ed espresso in maggioranza da turisti stranieri, il 63,2%, principalmente europei con una prevalenza di visitatori provenienti dalla Germania. Il restante 36,8% è italiano.

Il livello di soddisfazione degli utenti on line si attesta sul valore molto positivo dell’87,4 su 100, un dato superiore al valore registrato nel 2022, ovvero 86,3, sempre per l’area Laghi e superiore al “sentiment“ complessivo della Regione Lombardia per il periodo gennaio-maggio 2023, pari all’85,6.