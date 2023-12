Ogni mese un’immagine di “Ugualmente Artisti“ per sostenerne le attività

Dodici mesi da passare con i protagonisti di “Ugualmente Artisti“, l’associazione guidata dalla maestra di danza Patrizia Cribiori che dà la possibilità a bambini e ragazzi con disabilità di esprimersi attraverso la danza, il canto e la recitazione. Il calendario dell’associazione mette in mostra i talenti del gruppo, immortalati ogni mese in uno scatto diverso. Bambini e ragazzi che si esibiscono in piazze e teatri, anche varcando i confini di Buccinasco, si sono divertiti a posare per il calendario che l’associazione mette in vendita (a 8 euro, per informazioni e prenotazioni 3391788094) per finanziare i progetti del gruppo e sostenere le attività degli “Ugualmente Artisti“: giovani con "abilità diverse", come sottolinea la maestra Patrizia.