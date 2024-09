"Ogni anno lo stesso copione"

"Come ogni anno ci troviamo a dover fronteggiare un orario a singhiozzo per far fronte alla mancanza di insegnanti e in generale del personale scolastico. Mio figlio frequenta la quinta elementare alla scuola Bacone, il corpo insegnanti nella sua classe è al completo, per fortuna, dopo i primi tre anni “avventurosi“. Ma per gli altri? Nelle prime, da quel che ho potuto apprendere, al momento mancano ancora molti insegnanti di ruolo". Così riflette Pamela Del Grosso. "Non si arriva mai a settembre con l’organizzazione che ci aspetteremmo. Noi genitori della Bacone risolviamo il problema pagando una quota simbolica, per educatori che si occupino dei nostri figli fino alle 16.30 in attesa del ritorno a pieno regime. Quasi tutti i genitori hanno aderito". M.V.