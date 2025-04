Offerte e colloqui. Il doppio incontro

Doppio appuntamento con il lavoro martedì 15 aprile. Il primo si tiene al centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone, dalle 9.30 alle 12.30, con i recruiter di Afol Metropolitana e dell’agenzia per il lavoro Synergie. L’incontro si aprirà con la presentazione delle offerte di lavoro disponibili nelle aziende del territorio, come ad esempio quelle di addetti alla vendita, impiegati, magazzinieri, operai, muratori, elettricisti e operatori nella ristorazione, curate dai selezionatori di Synergie e Afol Metropolitana. Successivamente le persone potranno confrontarsi con gli esperti di orientamento e selezione del personale per un primo colloquio e inserire il proprio il cv nella banca dati di Afol Metropolitana e di Synergie per essere ricontattati e segnalati dai recruiter anche in futuro.

Per chi desidera lavorare nel settore legati a sostenibilità e ambiente, il 15 aprile Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Garbagnate Milanese ha organizzato il recruiting day con HQ Engineering Italia, presso la biblioteca Corte Valenti a Garbagnate Milanese. La società, specializzata in ingegneria multidisciplinare e presente nei settori telecomunicazioni, energie rinnovabili, ingegneria edile, e-mobility, elettrico, è alla ricerca di elettricisti junior, giuntisti fibra ottica addetti a lavori in quota, geometri e progettisti elettrici. Durante l’incontro saranno presentate le posizioni aperte e sarà possibile sostenere un colloquio di selezione direttamente con i recruiter dell’azienda. Per entrambi gli appuntamenti è possibile registrarsi su afolmet.it