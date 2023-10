Odg sulla guerra, Sala: segnale unitario. Ma non c’è il numero legale

Il sindaco Giuseppe Sala si aspettava un segnale politico unitario e privo di polemiche da parte del Consiglio comunale sulla guerra israelo-palestinese. "Spero che si arrivi a un voto – ha spiegato il primo cittadino prima dell’assemblea –. Però è una cosa su cui bisogna arrivare uniti, se è un’altra occasione per creare differenze, non ne vale la pena".

All’ordine del giorno del Consiglio c’era il voto su un ordine del giorno del consigliere del Pd Daniele Nahum (nella foto) incentrato su tre punti. Il primo invitava il sindaco e la Giunta "a farsi portavoce presso le istituzioni internazionali, per la liberazione di tutti gli ostaggi rapiti da Hamas". Il secondo indicava nella formula "due popoli per due Stati" la soluzione per far finire le ostilità tra ebrei e palestinesi. Il terzo condannava gli episodi di antisemitismo durante i cortei cittadini pro-Palestina. Peccato che ieri il Consiglio comunale non sia mai iniziato per mancanza del numero legale. Tutto rinviato.

M.Min.