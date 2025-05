Da Milano al mare in Romagna con il treno (senza stop a Bologna): le nuove corse e gli orari

Milano, 19 maggio 2025 – Al mare, nelle località di villeggiatura della riviera romagnola, con il treno. Un’opportunità da cogliere al volo, anche per evitare code e imbottigliamenti in auto, tipici dei viaggi nel week-end con partenza da Milano su quattro ruote.

Dalla seconda metà di giugno, il sabato e la domenica aumenteranno i regionali per il mare e le città d'arte della Romagna, con nuovi treni Trenitalia Tper che da Milano porteranno nelle principali località della Riviera fra Ravenna e Rimini. Il tutto senza dover cambiare a Bologna e col posto a sedere fino a destinazione.

Le mete

Sono otto le nuove corse, quattro il sabato e quattro la domenica. Partiranno da Milano e porteranno a Ravenna, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini Torre Pedrera e Rimini. A breve i biglietti saranno in vendita sui canali di acquisto di Trenitalia Tper e Trenitalia.

Si tratta di un ulteriore potenziamento voluto e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, una sperimentazione che porterà a valutare possibili ulteriori collegamenti per l'estate 2026, spiegano da Ferrovie dello Stato.

Le corse

Le partenze da Milano saranno alle 5.15 e alle 11.20 con due opzioni di rientro, con arrivo a Milano Centrale alle 18.45 e alle 20.50 (Milano Rogoredo alle 18.31 e alle 20.31). I nuovi treni seguiranno il percorso Milano-Bologna-Ravenna-Rimini, con tempi di percorrenza inferiori alle quattro ore fra Milano e Ravenna, circa un'ora in meno rispetto alle partenze con cambio a Bologna. Tempi di viaggio analoghi anche per le corse di rientro.

Il servizio sarà effettuato con i nuovi modelli regionali Rock doppio piano, che offrono fino a 600 posti a sedere, oltre a spazi ad hoc per i bagagli, posti per le biciclette e possibilità di ricarica dei mezzi elettrici e prese al posto per la ricarica dei dispositivi.

Tutta la nuova flotta di regionali di Trenitalia Tper garantisce consumi di energia elettrica ridotti del 30% rispetto ai treni di precedente generazione e i convogli sono stati realizzati con materiale riciclabile fino al 97%, ricorda Fs.

La spiaggia di Rimini (Archivio)

Lo sfondo

La scelta degli orari di partenza dei nuovi collegamenti tiene conto dei numeri dei viaggiatori in salita a Milano sui regionali di Trenitalia Tper che lo scorso anno, in quelle fasce orarie e quando i collegamenti diretti non erano ancora disponibili, sono stati in media circa 600 il sabato e oltre 450 la domenica. L'obiettivo è incrementare questi numeri grazie a tempi di viaggio ridotti e senza cambi di treno.

Per chi poi vuol partire il venerdì pomeriggio è confermato il treno diretto Milano- Ravenna-Rimini con partenza alle 18.15 e arrivo a Ravenna alle 22.17 e Rimini alle 23.18.

Nel 2024 sono stati 47,4 milioni i passeggeri che hanno utilizzato i treni di Trenitalia Tper (+ 7,2% vs 2023), di cui 10,5 milioni in estate. Lo scorso anno i viaggiatori che hanno scelto il treno per viaggi non legati a lavoro o studio sono stati oltre 16 milioni, in crescita del 4,4% rispetto al periodo pre-covid.