Occupazioni, spaccio, custodi in fuga: quali sono i caseggiati più pericolosi a San Siro

Milano – “Lavoro qui come custode da più di 20 anni. Fino al 2018 ci abitavo anche, poi mi sono trasferito: preferisco la vita da pendolare". Lo racconta un custode di via Ricciarelli, quartiere San Siro, che non ne poteva più di essere disturbato a tutte le ore, "notte compresa – sottolinea – per occupazioni abusive, viavai di spacciatori, schiamazzi, spazzatura".

Alleanza polizia-cittadini

Lo stesso affresco che associazioni e inquilini hanno dipinto giovedì all’incontro organizzato al commissariato di polizia Bonola dal dirigente Antonio D’Urso, che con i cittadini punta a creare un’alleanza. Obiettivo: mettere un freno alle invasioni di alloggi, piaga della zona, dove su 5.600 appartamenti Aler 800 sono occupati abusivamente (uno su sette), cancellare gli episodi di criminalità e nello stesso tempo incentivare le attività virtuose come i corsi d’italiano per stranieri (a cura di varie realtà tra cui “Alfabeti“), i servizi sanitari e sociali per gli ultimi (come quelli di Emergency, a San Siro una volta a settimana con le unità mobili), le iniziative per i ragazzi, da quelle sportive realizzate dal Csi nell’ex mercato comunale a quelle promosse da don Claudio Burgio, cappellano del Beccaria e anima della comunità Kayros, attivo anche a San Siro accanto ai ragazzi difficili che trovano nel rap un’ancora di salvezza.

"Coinvolgeremo pure don Burgio al prossimo incontro", dice D’Urso. Finora "Da inizio anno abbiamo arrestato quasi 40 persone. Ma l’attività repressiva da sola non basta".

Il sostegno delle associazioni

Così chiede aiuto alle realtà del territorio, anche per intervenire subito laddove serve. "Un sistema che ho già applicato a Quarto Oggiaro". All’incontro, accanto a Emergency, Csi e Alfabeti, anche il Laboratorio di quartiere e il Comitato di quartiere San Siro che ogni mercoledì incontra Aler.

Tra i caseggiati più problematici i cittadini segnalano quello di via Zamagna 4 dove lo scorso anno il custode ha lasciato l’incarico a causa di un’aggressione; dopo sono arrivati i vigilanti "ma ora non c’è nessuno". Un servizio che, apprendiamo, sarà ripristinato. Ma non si sa ancora quando.

Poi via Ricciarelli 24, piazzale Selinunte 3, viale Aretusa 6 e i complessi di viale Mar Jonio. "La raccolta differenziata non esiste". E arrivano multe salate ad Aler: gli incivili costano 60mila euro all’anno.