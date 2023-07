Occupano capannone in disuso "Le proprietà intervengano"

di Francesca Grillo

Vecchie fabbriche che negli anni si sono trasformate in scheletri cadenti, capannoni vuoti ricoperti di muffa e muri che si sgretolano sotto finestre coi vetri in frantumi. Una di queste vecchie aziende, la ex Feltrinelli-Grafica Sipiel, tra via dei Platani e via degli Aceri, è diventata ricovero di disperati e ora luogo di ritrovo per chi non rispetta la legge. La polizia locale è intervenuta nei giorni scorsi durante un controllo delle zone critiche del territorio, dove appunto ci sono ancora edifici abbandonati e capannoni in disuso. Nella ex Feltrinelli hanno sorpreso due uomini, origini marocchine, di 22 e 33 anni, che avevano allestito un personale ricovero all’interno della fabbrica. Gli agenti hanno accompagnato i due uomini al Comando per le procedure di identificazione: gli accertamenti hanno chiarito l’identità dei due uomini, i precedenti di polizia per vari reati e la mancanza del permesso di soggiorno. Il più giovane è stato denunciato per il reato di immigrazione clandestina, mentre il 33enne per non aver ottemperato a un precedente ordine di espulsione. Per entrambi sono state avviate le procedure di espulsione dall’Italia e, infine, sono stati indagati anche per il reato di invasione di edifici. "Ringrazio la polizia locale per l’attento controllo del territorio – commenta il sindaco Rino Pruiti – e per l’intervento efficace che ha permesso di fermare due soggetti irregolari. È fondamentale che la proprietà renda inaccessibile l’edificio: l’immobile va messo in sicurezza e in condizioni di non essere occupato. Da tempo sollecitiamo i privati a riqualificare gli immobili in disuso, proprio per favorire la rigenerazione urbana e scongiurare situazioni di degrado". Il gigantesco edificio, infatti, è chiuso da oltre vent’anni. I residenti di via dei Platani si lamentano del progressivo degrado e hanno la sfortuna di trovarsi proprio in mezzo a due enormi fabbricati in disuso. Il primo è la ex Feltrinelli, appunto, l’altro è la Geotronics di via Friuli, meno di cento metri di distanza dall’altra fabbrica. Anche questa è una struttura orta abusivamente e dove si è reso necessario più volte l’intervento delle forze dell’ordine per segnalazioni di spaccio o dei pompieri per incendi a materassi. Il Comune ha sollecitato, per entrambi, delle opere di messa in sicurezza. Per quanto riguarda la Feltrinelli, sui social un’impresa immobiliare ha chiarito che, terminato il lungo iter burocratico, sarà demolita per costruire nuove residenze. Ma ancora nulla è ufficiale e, almeno per ora, rimane lì a sgretolarsi.