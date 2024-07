Occhi al cielo, cinque falchi in volo sul Parco delle Rogge

Piccoli falchi in volo sul Parco delle Rogge. Sarà un evento davvero emozionante e unico quello che si vivrà questa mattina a Rozzano. Cinque esemplari di gheppio, salvati dal centro di recupero di Vanzago, saranno liberati nei pressi del Parco delle Rogge. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Ape Natura in collaborazione con il Cras del Wwf Bosco di Vanzago, da cui provengono i cinque falchetti che prenderanno il volo dopo un periodo di riabilitazione trascorso presso il Centro di Recupero Animali Selvatici.

La liberazione è prevista per le ore 10 in prossimità della via chiusa che porta ai campi dietro le abitazioni di Cascina Torriggio. L’area di Rozzano è stata scelta insieme ad altri luoghi del parco agricolo Sud Milano poiché costituisce un habitat ideale per questi piccoli rapaci che sono importantissimi per la conservazione della biodiversità e degli equilibri naturali. I falchetti non saranno soli, nella zona sono presenti altri rapaci. Mas.Sag.