Obbedienza cinofila: Protezione civile in aiuto a cani e padroni

Domani il Gruppo cinofilo della Protezione civile apre le porte del campo di addestramento del Parco Grubria agli amici a quattro zampe e ai loro padroni per apprendere le basi dell’obbedienza cinofila. Sono previste due sessioni: dalle 10 alle 11,30 e dalle 15 alle 16,30. In collaborazione con la polizia locale ci sarà un approfondimento sul regolamento comunale per il benessere degli animali, mentre alle 17,15 ci sarà una dimostrazione delle unità cinofile di soccorso . L’open day si concluderà alle 18,30, dopo un aperitivo e la consegna degli attestati.