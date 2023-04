Nuvoli candidato sindaco Si allarga la coalizione

Anche "Italia Viva" ha ufficializzato il suo appoggio a Luca Nuvoli, candidato sindaco del Partito Democratico, della lista Forum per le elezioni e della lista "Arese che vive - Nuvoli sindaco" per le elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio ad Arese. Si allarga dunque la coalizione politica che sostiene il 34enne, vicesindaco e assessore al bilancio dal 2018, erede del sindaco uscente Michela Palestra. "Il giudizio politico che diamo all’operato dell’amministrazione comunale uscente è ampiamente positivo - spiegano i candidati Maria Dilillo e Roberto Penna -. Italia Viva rinuncia alla visibilità che l’ottimo risultato del Terzo Polo nelle recenti elezioni politiche potrebbe garantirle anche in queste amministrative, per mettersi a disposizione di un progetto che tanti suoi militanti hanno contribuito a disegnare con l’amministrazione uscente e che nei prossimi 5 anni potrà essere portato a termine con il varo della seconda parte dell’accordo di programma sull’area ex Alfa Romeo". Ro.Ramp.