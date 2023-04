Nuovo stadio, la Ue boccia la Maura: "Le aree verdi non vanno ridotte"

Stavolta la bacchettata arriva dall’Unione europea e allarga il caso San Siro, anzi La Maura, su scala continentale. Il commissario europeo Virginijus Sinkevicius con deleghe all’Ambiente, Oceani e Pesca, ieri a margine di una visita al Bosco Verticale, ha risposto con queste parole a una domanda relativa alla lettera del consigliere comunale della lista Sala Enrico Fedrighini che gli chiedeva di verificare la compatibilità del progetto del Milan di un nuovo stadio da 70 mila posti nell’area dell’ippodromo La Maura con la strategia europea per il suolo del 2030: "Se guardate al complesso della nostra legislazione sulla “nature restoration’’, che adesso è in discussione con i legislatori, abbiamo un target molto chiaro per il 2030 di non diminuire le superfici verdi nelle città".

Declinato sul caso milanese, la Maura è considerata un’area a verde, in quanto c’è l’ovale di allenamento dei cavalli da corsa, e inserita nel Parco Agricolo Sud. L’obiettivo del patron rossonero Gerry Cardinale, invece, è costruire lì un nuovo stadio con tre anelli e una capienza di 70 mila posti. Un progetto che, anche se rispettoso dell’ambiente, non potrebbe che aumentare il consumo di suolo in città, non certo mantenerlo invariato. Da qui la presa di posizione di Sinkevicius, che aggiunge: "È chiaro che se si va a incidere in questo modo, questo livello scende. Inoltre, abbiamo un altro obiettivo al 2050 di avere un incremento del 5%, quindi invito davvero ad aumentare la copertura verde nelle città". Parole che soddisfano Fedrighini: "Molto bene. Andiamo avanti!". Avanti nella protesta contro il progetto del Milan.

In Comune, intanto, ieri mattina si è svolto un breve incontro sul progetto relativo alla Maura tra il sindaco Giuseppe Sala e il presidente rossonero Paolo Scaroni. Bocche cucine dopo il faccia a faccia. I beninformati parlano di incontro interlocutorio, dopo che una settimana fa il patron milanista Cardinale aveva illustrato a Sala e al governatore lombardo Attilio Fontana le linee guida del progetto del nuovo stadio.