Nuovo stadio a La Maura, i consiglieri contrari incontrano i vertici del Parco Sud

Stadio, confronto in Consiglio Troppi "no" nel centrosinistra Voto congelato sulla Maura



È ancora polemica in consiglio comunale sull'ipotesi di uno stadio del Milan nell'area de La Maura. Il dissenso, dai banchi della maggioranza, nei confronti del sindaco Giuseppe Sala e della giunta, arriva anche sui social, dove il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi oggi commenta. "Tutta la maggioranza è contro la giunta e il sindaco, ma non si può discutere e votare in aula. Assurdo".

In particolare Monguzzi si riferisce alla possibilità che la mozione di 17 consiglieri comunali contro l'ipotesi di stadio sull'area La Maura sia discussa in consiglio non prima di 20 giorni, in virtù di una richiesta di consiglio comunale sul tema stadio depositata ieri. "Oggi incontriamo alle 13.30 il Parco Sud. Speriamo di trovare almeno lì coerenza e coraggio” aggiunge il capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino.

Sempre sul fronte della maggioranza e dei contrari al progetto, il consigliere della lista Sala, Enrico Fedrighini, spiega: "Ho firmato la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale dedicato al tema stadio promossa dal consigliere di opposizione De Chirico, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento comunale. Erano necessarie almeno 10 firme, la mia è stata la decima, l'unica di un consigliere della maggioranza di centrosinistra. Entro 20 giorni, ai sensi del regolamento, il Consiglio dovrà essere convocato. In gioco - afferma Fedrighini - c'è qualcosa di più importante delle liturgie di schieramento: il Consiglio comunale deve discutere e pronunciarsi, senza bisogno di aspettare alcun progetto, se un'area verde ippica compresa in un parco regionale e tutelata dalle norme di salvaguardia ambientale, debba essere edificata. Il vigente PGT del Comune di Milano punta ad azzerare il consumo di suolo: ecco l'occasione per dimostrare la coerenza fra il dire e il fare".