Nuovo sistema di videosorveglianza in Galleria Vittorio Emanuele per aumentare la sicurezza

Trenta telecamere posizionate in otto postazioni per scrutare tutti gli angoli del Salotto dei Milanesi. Da oggi, simbolicamente nel giorno di Sant’Ambrogio, entra in azione il nuovo sistema di videosorveglianza in Galleria Vittorio Emanuele, come comunicato ieri dal Comune. La decisione di installarlo è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. Le telecamere saranno in funzione 24 ore su 24 e collegate alle centrali operative della Polizia locale e delle Forze dell’Ordine.

Gli impianti, rivolti sugli assi principale e secondario del passaggio in Galleria sono di ultima generazione, tre di essi sostituiscono telecamere già esistenti. La nuova tecnologia utilizzata integra una telecamera multidirezionale, che offre una panoramica a 360° del contesto controllato, oltre ad un’altra telecamera, per monitorare più nel dettaglio aree specifiche. I nuovi “occhi elettronici“ hanno un sistema di illuminazione integrato che fa sì che possano riprendere chiaramente anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’obiettivo di Palazzo Marino è di rendere il Salotto finalmente sicuro. Sì, perché scippatori e rapinatori di orologi di lusso, negli ultimi anni, hanno preso di mira proprio i turisti che frequentano la Galleria, i suoi negozi e i suoi ristoranti. Una situazione di emergenza più volte denunciata dai commercianti dell’area. L’assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte, intanto, sottolinea che "in una giornata speciale per Milano come il 7 dicembre, l’accensione di otto telecamere di videosorveglianza garantirà da subito maggiore controllo e sicurezza per Galleria Vittorio Emanuele II. È un primo passo verso il controllo totale degli spazi aperti e di quelli più nascosti del complesso monumentale, oggetto nei mesi scorsi di scorribande vandaliche. E verso il restauro completo del tetto". L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, subito dopo, aggiunge che "si tratta di un impianto di ultima generazione, che consente un’ottima visuale sulla Galleria".

Pier Antonio Galli, consigliere delegato dell’associazione Il Salotto, commenta con queste parole l’accensione del nuovo sistema di videosorveglianza: "Un passo positivo. È una richiesta che abbiamo fatto, congiuntamente con Confcommercio, per presidiare meglio la zona. La videosorveglianza potrebbe essere un forte disincentivo a scippare milanesi e turisti in Galleria. Noi ce lo auguriamo". Non solo. "Intanto come associazione Il Salotto abbiamo rinnovato il servizio di due vigilantes per il periodo natalizio, con finalità di prevenzione e di dissuasione. Dopo i buoni riscontri dello scorso anno, il nostro obiettivo è di replicare questo servizio nei momenti più “caldi“ dell’anno, quando la Galleria è più affollata".