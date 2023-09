Nuovo sgombero in via Adriano 60. "Ora controlli"

Via Adriano 60, ieri mattina nuovo intervento di sgombero, coordinato dal Comune di Milano: schierati agenti di polizia locale, polizia di Stato, vigili del fuoco, tecnici della società MM e dell’impresa, per iniziare i lavori di bonifica e demolizione integrale. Identificate e allontanate una trentina di persone, alcune accompagnate in Questura per accertamenti. Ad annunciarlo è stato l’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli. "Abbiamo anche definito un piano di controllo costante a cura della polizia locale, coordinato con MM e impresa, così che lo spazio non venga rioccupato e i lavori possano iniziare nei prossimi giorni e settimane – promette l’assessore –. Sappiamo che non è facile e tenteranno di rioccupare, ma proprio per questo abbiamo stabilito un piano adeguato e di grande impegno: controlli e lavori, cosi dovremmo farcela. Insieme ai dirigenti abbiamo programmato un monitoraggio diretto a cura di assessorato, Municipio 2 e MM. Così potremmo restituire al quartiere Adriano e alla vicina scuola uno spazio che, dal degrado di anni, diventerà spazio verde per il quartiere".