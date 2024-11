Nuovo reparto di Psichiatria 13 posti letto, stanze singole: "Un punto di riferimento"

Una giornata di festa per l’ospedale di Sesto San Giovanni, che ieri mattina ha inaugurato il nuovo reparto di Psichiatria insieme alle autorità cittadine e all’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ha incontrato tutto il personale del polo di viale Matteotti e ha visitato i degenti. Tredici posti letto per un reparto di 1.162 metri quadri al primo piano del padiglione 2A. "Il piano è stato completamente rinnovato, grazie a un finanziamento di Regione Lombardia - ha spiegato Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano -.

Un intervento importante, per potenziare la rete territoriale e per essere sempre più un punto di riferimento per tutta l’area metropolitana". I lavori sono iniziati a maggio 2023 e si sono conclusi a giugno. Tutte le stanze, che prima ospitavano due pazienti, sono ora singole con bagno in camera. Si è poi proceduto alla messa in sicurezza e alla rimodulazione di tutti gli impianti e degli arredi, resi adatti al particolare tipo di paziente. Come il Covid insegna, anche in questo reparto sarà garantita la possibilità di isolamento. "Oggi inizia ufficialmente una nuova avventura - hanno commentato il direttore del servizio Daniele Zanello e il coordinatore infermieristico Elio Pedrotti -. Questo era un reparto già esistente, ma con caratteristiche ormai diventate obsolete. Al di là del restyling strutturale, vorremmo che diventasse una famiglia per i nostri pazienti e non un reparto come tutti gli altri".

Un grande focus è stato dato, infatti, per gli spazi comuni in cui stare, ritrovarsi e accogliere i parenti in visita: dal salone dalle ampie vetrate alla stanza tisaneria fino al calciobalilla che è stato donato dai genitori di un ex degente. "Un momento importante a cui hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine, i responsabili dell’Asst Nord Milano, medici, infermieri e tanti professionisti del settore - ha sottolineato il sindaco Roberto Di Stefano -. L’ospedale di Sesto è un’eccellenza del nostro territorio, dove alla grande professionalità dei medici si unisce una straordinaria umanità e dedizione verso i pazienti. Un grazie di cuore a tutto il personale per il loro impegno quotidiano: sono una risorsa preziosa per la nostra comunità".