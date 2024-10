Nuovo quartiere a poca distanza da Milano 3

Gli operai appesi alla gru a trenta metri d’altezza lavorano al cantiere dove stanno realizzando quella che tutti in paese chiamano “la Milano 4“. Un nuovo quartiere che sta sorgendo a poche centinaia di metri dalla celebre cittadella dei Vip Milano 3, realizzata da Silvio Berlusconi. E anche questo progetto – il nome del quartiere è “Milano 3.0“ – era dell’Immobiliare Leonardo di Paolo Berlusconi ma poi è stato ceduto a un fondo. Ora è in corso la realizzazione di uno dei tre ambiti. "La società ha regolarmente pagato tutto – spiegano fonti vicine al costruttore –. Potrebbe essere stato un subappaltatore a non pagare il gruppo di operai, tutti stranieri, che ha dato vita alla protesta". E pare che già alcuni mesi fa gli stessi operai avessero protestato ottenendo poi il pagamento delle spettanze. La trattativa si è conclusa intorno alle 20 con la promessa di pagare tutti gli arretrati. Mas.Sag.