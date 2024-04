Nuovo Dhl Express a Rho. Colosso da 320 dipendenti e vocazione internazionale

Un investimento di 17 milioni di euro, un sorter logistico in grado di smistare e selezionare 3000 pezzi l’ora, l’installazione di 88 colonnine di ricarica per i ritiri e le consegne di primo ed ultimo miglio che da Rho servono il nord di Milano e l’area delle province di Milano e Varese. Tecnologico, efficiente, moderno e anche green: è il centro di smistamento Dhl Express Italy di Rho inaugurato ieri mattina dopo un importante intervento di restyling. "Questo intervento rientra nel piano di investimenti da 360 milioni nel quadriennio 2023-2026 a supporto delle aziende del nostro Paese fortemente orientate all’export, per un totale di oltre 700 milioni in 8 anni - ha dichiarato Nazzarena Franco, Ceo Dhl Express Italy -. In particolare le imprese del territorio lombardo si caratterizzano per una forte propensione all’internazionalizzazione. Rho rappresenta un’infrastruttura strategica per le Pmi dell’area tra Milano e Varese, tra le più dinamiche e votate all’export del Paese: da qui le imprese, hanno accesso al nostro network mondiale di 220 destinazioni".

L’impianto, che si trova nella zona industriale tra Passirana e Terrazzano, occupa 320 dipendenti e per migliorare la qualità del posto di lavoro sono stati completamente rinnovati i tre piani di uffici, con ambienti diversificati e dotati di postazioni modulari, sale riunioni, spazi destinati alla condivisione e alla creatività, con aree lounge da riservare ai momenti di riposo. Nell’impianto di via Ludovico Ariosto arrivano le merci dei cargo Dhl che atterrano all’hub di Malpensa. E da qui, ogni giorno, partono i furgoni per la consegna. Il centro è dotato anche di uno "stargate" all’avanguardia che pesa la merce in modo automatizzato.

"L’inaugurazione di oggi segna un momento importante per il nostro territorio e testimonia la vocazione internazionale delle filiere europee presenti a Milano e in Lombardia - ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda -. Il nostro territorio ancora una volta si conferma come hub di attrattività, soprattutto nell’area della Grande Milano. Per non disperdere questo patrimonio è fondamentale che istituzioni e politica siano al fianco delle imprese nella definizione di una politica industriale concentrata sui settori di maggior strategicità come i trasporti e la logistica". Al taglio del nastro hanno partecipato anche Andrea Orlandi, sindaco di Rho, Andrea Orlandi e Oliviero Baccelli, direttore del Master in Economia e management dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture (Memit) all’Università Bocconi e Raffaele Cattaneo, sottosegretario di Regione Lombardia con delega a relazioni internazionali, "il nuovo centro di smistamento Dhl Express di Rho rappresenta anche un segno di attrattività del territorio".