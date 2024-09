Nuovo corso alla Sos. La onlus è alla ricerca di volontari soccorritori

Iscrizioni aperte per il 38esimo corso soccorritori della Sos, che inizierà lunedì 30 settembre alle 21 al teatro Testori di via Vittorio Veneto. Il ciclo è aperto alla cittadinanza dai 18 anni in su ed è articolato in due moduli per un totale di 120 ore. Al termine del corso si avrà la qualifica di soccorritore-esecutore. Chi non è interessato a salire in ambulanza e i ragazzi che hanno compiuto almeno 16 anni possono comunque a fare parte dell’associazione, dando un aiuto con i trasporti secondari, il servizio di centralino e tanto altro. "Per qualsiasi informazione o curiosità sul corso e sulla vita associativa venite a trovarci in sede in via dello Sport a Novate", spiegano dalla Sos, che è stata fondata nel giugno del 1984, per poter fornire ai novatesi un servizio fino ad allora assente e di cui si sentiva un gran bisogno. In questi 40 anni sono passati dai camici bianchi alle attuali divise, dalla prima ambulanza all’attuale parco mezzi, ma è rimasta costante la voglia di aiutare con spirito di sacrificio e solidarietà. Per informazioni è possibile inviare una mail a: formazione@sosnovate.it, per la attività: info@sosnovate.it oppure chiamare il numero 02.3544744 o visitare il sito www.sosnovate.it Da.Fa.