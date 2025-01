Nuovo codice della strada, dieci multati al giorno

Le corse sui monopattini senza indossare il casco sono in cima alla lista delle violazioni multate su strada dalla polizia locale da quando, lo scorso 14 dicembre, è entrato in vigore il nuovo Codice della strada. Nello specifico, sono 201 i verbali per mancato uso del casco su monopattino, 33 le multe per aver caricato un passeggero sullo stesso mezzo. Altrettante (33) le sanzioni per guida in stato d’ebbrezza. Tre, invece, sono toccate ad automobilisti al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Quarantadue ad altri colti con il telefonino alla guida.

A queste si aggiungono le “sanzioni accessorie“ di sospensione breve della patente, che sono 86, e quelle specifiche (42) per l’uso del cellulare alla guida. In un mese, 312 multe per queste violazioni. Significa dieci al giorno. Più 128 sospensioni di patenti. Così si concretizza la stretta per chi guida con il cellulare, ubriaco, sotto l’effetto di stupefacenti e non solo. Per i monopattini è scattato l’obbligo di casco (la riforma lo prevede anche per i maggiorenni e non solo per i minorenni. Sarà obbligatorio anche un contrassegno identificativo adesivo, non rimovibile e stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato, quindi una targa. E avere la copertura assicurativa). In cima alla lista dei sanzionati ci sono i 201 “indisciplinati“ pizzicati dai ghisa senza casco sul mezzo elettrico.

"Siamo da sempre impegnati per una maggiore sicurezza in strada – commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli – e, accanto al rispetto delle regole e alla prudenza di chi è alla guida di qualunque veicolo, abbiamo sempre pensato che le multe potessero costituire un valido deterrente. Le nuove regole del codice della strada, che qui non discuto articolo per articolo, mi pare vadano nella stessa direzione". M.V.