Nuovo centro Westfield. Proseguono i lavori per la realizzazione della Cassanese bis

In capo a Westfield, l’operatore del futuro centro commerciale di Segrate, proseguono i lavori per la realizzazione della Cassanese bis, arteria che andrà ad alleggerire il traffico della Cassanese e migliorerà i collegamenti con Milano. Ieri un sopralluogo congiunto di Città Metropolitana, coi consiglieri delegati Daniela Caputo e Marco Griguolo, il Comune di Segrate, col sindaco Paolo Micheli, e Westfield Milan, col managing director Alexis Dubois, ha permesso di valutare lo stato di avanzamento dell’opera, che ad oggi è stata realizzata per circa il 60%.

Nel complesso il tracciato sarà lungo 4,2 chilometri e costerà 150 milioni di euro; la sua ultimazione è prevista nel primo semestre del 2026. Intanto, nell’estate 2025 verrà aperto un secondo svincolo di collegamento alla viabilità locale già esistente, dopo quello (tra Milano Oltre a Segrate e via Pordenone a Pioltello) aperto nel novembre 2024. "Questa nuova infrastruttura - ha rimarcato la consigliera Caputo -, frutto di un virtuoso partenariato pubblico privato, che una volta ultimata verrà gestita dalla Città metropolitana, rivoluzionerà la viabilità in un quadrante di primaria importanza per l’area metropolitana: contribuirà a rende più fluido il traffico sulla Cassanese e più agevole il collegamento alla Bre.Be.Mi e alla tangenziale Est". "L’apertura di questa nuova strada ad alto scorrimento, lontana dai centri abitati - ha aggiunto il sindaco Micheli -, ci consentirà di realizzare il Chilometroverde. Un progetto moderno e ambizioso, che non è solo legato alla riduzione di traffico e smog, ma permetterà di restituire ai cittadini spazi oggi occupati dall’asfalto".

Di una bretella snellisci-traffico, pensata per spostare i flussi viabilistici fuori dall’abitato, si parla ormai da decenni. Ora l’opera sta per diventare realtà. "Siamo orgogliosi di contribuire, in qualità di stazione appaltante delegata, alla realizzazione della Cassanese bis - ha commentato Alexis Dubois -. Questa infrastruttura, insieme al futuro hub Porta Est, trasformerà l’area Westfield in una delle più connesse d’Italia, creando le condizioni ideali per consentirci di sviluppare un progetto straordinario".