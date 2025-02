Nuovo cartello per la "Città del formaggio"

La candidatura era arrivata in autunno, l’attribuzione era stata il regalo di Natale, è il momento del conferimento ufficiale, con autorità e consegna del nuovissimo pannello segnaletico turistico che riporta la grande novità: appuntamento sabato con la cerimonia di conferimento a Gorgonzola del titolo di "Città del formaggio 2025". Ritrovo alle 10.30 in sala consiliare, al momento ufficiale saranno presenti, oltre naturalmente all’amministrazione comunale di Gorgonzola, alla Pro Loco, a tante associazioni e cittadini, i responsabili di Onaf, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi che, dal 1989, si pone l’obiettivo di diffondere la cultura casearia e promuovere i prodotti di qualità anche attraverso corsi di degustazione. Saranno dunque il presidente Pietro Carlo Adami e il delegato milanese Filippo Durante a consegnare attestato e targa. "Siamo orgogliosi di questa attribuzione – così il presidente Adami –. Il riconoscimento celebra la profonda "identità casearia" della città. L’assegnazione del titolo a Gorgonzola, culla storica di uno dei formaggi iconici della nostra tradizione e oggi teatro dell’apprezzatissima Sagra nazionale del gorgonzola, così come del concorso nazionale dei formaggi erborinati "Infiniti Blu", definisce e completa la valorizzazione di questo straordinario prodotto". Analogo titolo, ricordiamolo, è stato attribuito alla città di Novara: "Un autentico gemellaggio caseario". Per la città il nuovo titolo potrebbe essere importante trampolino di lancio turistico. Un calendario ricco di eventi legati al formaggio e al gorgonzola prenderà corpo nel corso dell’anno. E in settembre, naturalmente, tornerà la Sagra. "Siamo onorati e contenti", così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi. M.A.