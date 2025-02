Nuovo appuntamento per il tavolo della Pace a Cernusco, la rassegna che ha portato in città divulgatori, pensatori, scrittori e docenti. Ultimo incontro con il saggista Alfredo Somoza. Il professore interverrà sul "Ruolo dell’Europa, una nuova geografia mondiale". Giovedì in biblioteca, Sala Camerani, alle 21.

In programma poi altri due incontri: il 28 febbraio alla Casa delle arti di via de Gasperi con Naim Abid in concerto. Il famoso crooner presenterà "Libero", nove brani su temi di natura spirituale e sociale per l’unità fra i popoli.

Infine, il 27 marzo alle 10.30 al Giardino della Pace di via Don Sturzo si terrà l’iniziativa "Un albero per la pace" con la piantumazione di un esemplare simbolico da parte del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, del circolo cernuschese delle Acli.

Fra i protagonisti degli approfondimenti anche Massimo Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento e direttore della Scuola di Pace e Nonviolenza. Il suo è stato un intervento incentrato sui costruttori di pace, in un momento cruciale per il mondo. Bar.Cal.