Nuovi 17 sacerdoti diocesi Milano assegnati alle parrocchie: l’elenco con i nomi e dove andranno

Milano - Diciassette nuovi preti ordinati lo scorso 8 giugno hanno appreso delle loro destinazioni dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nella celebrazione dell'Ora Media tenutasi nella Cappella arcivescovile della Curia.

I nomi e le destinazioni: le parrocchie dove andranno

Michel Ascari: Vicario della Comunità Pastorale "Cenacolo delle Genti" in Corsico, Milano (composta dalle Parrocchie Santi Pietro e Paolo e Spirito Santo, entrambe in Corsico, e S. Adele in Buccinasco);

Gioele Asquini: Vicario della Comunità Pastorale "Maria Madre della Speranza" in Azzate, Varese (composta dalle Parrocchie Natività di Maria Vergine in Azzate, S.Vittore M. in Buguggiate e S.Maria Annunciata in Brunello) e Incaricato della Pastorale Giovanile del Decanato di Azzate; Davide Beretta: Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S.Maria del Rosario in Milano;

Paolo Bottelli: Vicario della Comunità Pastorale "Maria Madre delle Genti" in Pioltello, Milano (composta dalle Parrocchie Maria Regina e S.Andrea, entrambe nel Comune di Pioltello) e Incaricato della Pastorale Giovanile nelle Parrocchie Beata Vergine Assunta in Seggiano di Pioltello e S. Giorgio M. in Limito di Pioltello, Milano;

Matteo Foppoli: Vicario della Comunità Pastorale "Santa Croce" in Vimodrone, Milano (composta dalle Parrocchie S. Remigio e Dio Trinità d'Amore, entrambe nel Comune di Vimodrone).

Marco Garrini: vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Leone Magno Papa in Milano e Incaricato della Pastorale Giovanile della Parrocchia di S. Ignazio di Loyola in Milano;

Andrea Giuliani: Vicario della Comunità Pastorale "Madonna d'Useria" in Arcisate, Varese (composta dalle Parrocchie S. Vittore in Arcisate e S. Maria Immacolata in Brenno Useria di Arcisate) e Incaricato della Pastorale Giovanile del Decanato di Valceresio;

Edoardo Mauri: Vicario della Comunità Pastorale "S. Gregorio Magno" in Olgiate Olona, Varese (composta dalle Parrocchie Santi Stefano e Lorenzo, S. Giovanni Bosco e S. Giuseppe in Buon Gesù, tutte nel Comune di Olgiate Olona); Manuel Mazzucco: Vicario della Comunità Pastorale "Maria Regina della Pace" in Gaggiano, Milano (composta dalle Parrocchie Spirito Santo, S. Vito M. in San Vito, Santi Eugenio e Maria in Vigano Certosino e Santi Andrea e Rocco in Fagnano sul Naviglio, tutte nel Comune di Gaggiano);

Stefano Pedroli: Vicario Parrocchiale della Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in Milano; Patrick Pescialli: Vicario Parrocchiale della Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Turate, Como, e Incaricato della Pastorale Giovanile nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Rovello Porro, Como;

Ludovico Pileci: Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Vittore M. in Corbetta, Milano; Alessandro Tacchi: Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Vittore M. in San Vittore Olona, Milano;

Piercarlo Tettamanti: Vicario della Comunità Pastorale "S. Grato" in Nova Milanese, Monza Brianza (composta dalle Parrocchie S. Antonino M., S.Giuseppe e Beata Vergine Assunta, tutte nel Comune di Nova Milanese); Erick Torres Torres: Vicario Parrocchiale delle Parrocchie dei Santi Salvatore e Margherita e di S. Geltrude in Olcella, tutte nel Comune di Busto Garolfo, Milano;

Federico Valvassori: Vicario della Comunità Pastorale "S. Teresa Benedetta della Croce" in Ispra, Varese (composta dalle Parrocchie di S. Martino V. in Ispra e S. Margherita e Santi Cosma e Damiano in Cadrezzate con Osmate);

Matteo Viscomi: Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Ambrogio in Cinisello Balsamo, Milano, e Incaricato della Pastorale Giovanile nella Parrocchia Sacra Famiglia in Cinisello Balsamo.