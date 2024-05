Nuovi parchi: ripresi i lavori

I giorni di pioggia incessante di questo mese hanno provocato stop e rallentamenti ai lavori iniziati sui parchi. Si tratta dei maxi interventi sui parchi Giorgella, Cabassina e Resistenza, legati ai fondi Pnrr (5 milioni) a cui si aggiungono due milioni messi a disposizione dal Comune e oltre un milione e mezzo del Fondo per Opere Indifferibili 2022. Gli interventi sono iniziati nei mesi scorsi al parco Giorgella, con la demolizione dell’intera piazza Papa Giovanni XXIII e il cantiere avviato nel polmone verde. Nei giorni scorsi sono state gettate le basi per i campi sportivi di beach volley, calisthenics e basket, ma l’intervento ha dovuto subire un rallentamento a causa dei temporali e delle piogge abbondanti, ben oltre la media. Stesso discorso per il parco Cabassina: anche questo progetto riqualificherà completamente il parco, dando un nuovo spunto di rigenerazione urbana al territorio. I mezzi pesanti che dovevano trasportare i grossi massi, per realizzare la scogliera in corrispondenza degli argini del laghetto, sono impossibilitati a entrare e lavorare a causa del terreno ancora zuppo di pioggia. Inoltre, il livello dell’acqua della cava è salito e ha reso impraticabili gli interventi. Ma i lavori non si fermano e, a partire dai prossimi giorni, con il meteo più favorevole, i mezzi ricominceranno a lavorare. Il parco Giorgella e la piazza Papa Giovanni XXIII, completate entro la fine dell’anno, saranno il nuovo volto del quartiere Giorgella: nuove aree di aggregazione, ritrovo, anche per giovani e anziani, giochi per bambini, aree cani, zone sportive e percorsi nel verde. Anche il Cabassina trasformerà il quartiere, con il laghetto che sarà un luogo dove immergersi nella natura, aree per bambini e punti di incontro. Dal prossimo anno, si comincerà a lavorare sul parco Resistenza, anche questo oggetto di profonda trasformazione.