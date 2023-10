Nuove piantumazioni a Rho: bilancio positivo per il verde urbano

Bilancio in positivo per le nuove piantumazioni a Rho. A dirlo è il gruppo di ricerca Forestami del Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano che realizza annualmente una mappa per tutti i Comuni della Città metropolitana. Nella scorsa stagione agronomica, che va dall’autunno 2022 alla primavera 2023, in città ci sono state 707 nuove piantumazioni , 472 gli esemplari arborei e 235 quelli arbustivi. Quindi, nonostante gli abbattimenti di alberi malati, nonostante gli alberi danneggiati da eventi atmosferici, il saldo si chiude in positivo. "L’Amministrazione non smette di investire per incrementare il patrimonio arboreo e nuove piantumazioni sono già in programma nelle prossime settimane. Si tratta di un impegno condiviso con cittadini e associazioni, che sempre più spesso si offrono di donare alberi o piantine forestali con l’obiettivo condiviso di potenziare il verde urbano - commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro -. Un ringraziamento va all’associazione Gentile che cura l’area verde di via Ospiate, a Selva Urbana, intervenuta in via Fogazzaro e Moscova; al gruppo Scout Rho Lainate che ha curato una piantumazione in corso Europa. La collaborazione è per noi preziosa e l’invito è aperto a tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro del pianeta: piantumare nuovi alberi è un gesto di responsabilità verso le future generazioni e ciascuno può dare un contributo". Tra luglio e settembre il maltempo ha causato la perdita di 150 piante.Ro.Ramp.