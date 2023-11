Taxi a Milano, in giunta il bando per 450 nuove licenze: regole, indennizzi e tempi

Milano, 9 novembre 2023 – Spediti verso il traguardo dei mille taxi in più. Almeno nelle intenzioni. Il primo passo per centrare l’obiettivo rilanciato in più di un’occasione dal sindaco Giuseppe Sala e dagli esponenti della sua giunta, è arrivato nella riunione di giunta di oggi, giovedì 9 novembre.

L'area taxi vicino alla Stazione Centrale di Milano (Andrea Fasani)

L’annuncio

“A Milano da tempo stiamo lavorando per avere più taxi – ha scritto Sala in una storia Instagram – Abbiamo stimato che ne servono un migliaio in più. Utilizzando la legge recentemente approvata, oggi in giunta abbiamo deciso di fare un bando per attivare 450 nuove licenze". Queste licenze, ha voluto precisare il primo cittadino, “saranno a pagamento. La nuova norma stabilisce che il 100% del ricavato deve andare ai tassisti già in servizio".

I tempi

Sala, successivamente, ha precisato alcuni dettagli del piano, colloquiando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Bicocca. “Partiamo subito con il bando e, conoscendo i tempi, quello che possiamo promettere ai milanesi è che la prossima estate avremo i taxi", ha aggiunto il sindaco.

"Useremo tre modalità - ha commentato il sindaco - La prima è la nuova legge che il governo ha appena fatto e faremo un bando per 450 licenze". Questa legge "ha la caratteristica che, rispetto alla precedente modalità, tutto il ricavato delle licenze deve andare ai vecchi tassisti. Siamo però sempre in corsa - ha aggiunto Sala - e stiamo aspettando una risposta della Regione per aderire alla possibilità più antica e anche con quello cercheremo 450 licenze".

In questo caso "il 20% del ricavato rimane nelle casse del Comune che le impiega in operazioni di sicurezza stradale. In più pensiamo a un centinaio di licenze nell'ottica delle doppie guide", ha concluso il sindaco.