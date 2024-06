Nuove Giunte nei piccoli centri. Le sfide di trasporti e infrastrutture

Anche nei centri meno popolosi è stata ufficializzata la composizione delle nuove giunte comunali, ora al lavoro per avviare progetti e attività. A Vizzolo Predabissi la riconfermata sindaca Luisa Salvatori ha scelto di essere affiancata da Silvana Scaturro, in qualità di vicesindaco, e dagli assessori Riccardo Bosini, Deborah D’Emey e Fabio Bagnoli. A Colturano il sindaco-bis Giulio Guala, esponente della lista Progetto Comune, sarà coadiuvato dalla vicesindaca Iolanda Bongo e dall’assessora Maria Teresa Marchetti.

A Carpiano il sindaco Loris Carmagnani (Vivi Carpiano), che è risultato eletto per soli 4 voti di scarto sul secondo classificato Giorgio Mantoan, ha scelto di nominare come vicesindaca Eleonora Negruzzi; gli assessori sono Alessandro Colleoni, Andrea Zago e Claudia Cospito. A Tribiano Roberto Gabriele (Insieme per Tribiano), al suo secondo mandato in fascia tricolore, ha scelto di essere supportato dal vicesindaco Carmine Lanzetta, oltre che dagli assessori Luciano Abruscato, Gaia Piovan e Miriam Morlino.

A San Zenone al Lambro la sindaca Arianna Tronconi, che ha ottenuto il bis con la lista Il nostro paese, ha riconfermato la sua squadra di governo, ossia il vicesindaco Valter Masseroni e gli assessori Paola Rozzoni, Cinzia Biacca e Antonio Caccini.

Viabilità, trasporti e infrastrutture, ma anche sanità e politiche sociali. Sono solo alcuni dei temi, dei quali le amministrazioni comunali - da quelle nuove a quelle che hanno strappato il bis - dovranno occuparsi, per rispondere ai bisogni dei cittadini e realizzare gli obiettivi dei programmi elettorali. In tutti i comuni cresce l’attesa dei residenti per i progetti che i neo sindaci, e le loro squadre, saranno chiamati a realizzare anche col supporto delle istituzioni superiori e dei fondi del Pnrr.