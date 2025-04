Nuova vita per i pezzi da esposizione

Molteni&C, eccellenza storica dell’arredo e del design italiano, affida a Deesup, marketplace specializzato nel design e nell’arredo di alta gamma, l’apertura del suo canale di resale online: molteni.deesup.com. L’accordo rappresenta la prima iniziativa strutturata di Resale-As-A-Service nel made in Italy, aprendo nuovi orizzonti per l’economia circolare in uno dei settori d’eccellenza dell’industria italiana. Sul canale ufficiale resale di Molteni&C sarà possibile acquistare una selezione di prodotti delle passate collezioni, provenienti da shooting ed esposizioni.

"La circolarità - Giulia Molteni, Cmo di Molteni Group - è una componente fondamentale per un futuro più sostenibile. Con questa iniziativa, Molteni&C rafforza il proprio impegno, dando non una seconda vita, bensì una “prima casa” ad arredi di esposizione, che mantengono intatta la loro qualità artigianale. Così contribuiamo a rendere il design d’eccellenza non solo più accessibile, ma anche maggiormente responsabile e consapevole". Attraverso il suo software proprietario Deesup consente ai produttori di attivare un canale di resale allineato all’identità di marca e strategia di posizionamento.

"Così com’è avvenuto nella moda - commenta Valentina Cerolini, Ceo e co-founder di Deesup - anche il settore del design sta vivendo una trasformazione in cui i produttori giocano un ruolo chiave. Vogliamo mettere la nostra esperienza a disposizione di tutti i brand che desiderano adottare soluzioni di resale per un’economia sempre più circolare".