Nuova viabilità in centro "Il dialogo paga"

"Il dialogo paga", commercianti e Comune trovano una quadra su una parte della nuova viabilità in centro, che aveva fatto alzare gli scudi agli esercenti a Cassano: "Da Treviglio in direzione Milano sarà obbligatorio attraversare piazza Garibaldi - spiega Giuseppe Legnani, presidente di Confcommercio dell’Adda Milanese -. Abbiamo chiesto all’Amministrazione che tutte le vetrine godano del passaggio senza il quale gli affari rischiano di essere compromessi più di quanto non siano già oggi fra inflazione e crisi". Ma l’Amministrazione "ha accolto solo in parte la nostra proposta, il senso unico in via Veneto è più lungo di quanto volessimo. Noi invece per non tagliare fuori nessuno - aggiunge Legnani - chiedevamo il doppio senso fino all’incrocio con via Dante, all’altezza del vecchio palazzo Cariplo".

Per questo il presidente ha invitato i colleghi "a tenere un registro delle entrate attuali e di quelle dopo l’avvio della sperimentazione. Conteremo gli ingressi in negozio". Un’idea che rilancia anche il sindaco: "Vorrei che fosse fatto lo stesso anche quando l’intero maquillage del centro, al quale la circolazione sperimentale è legata, sarà completato - dice Fabio Colombo -. Il futuro salotto porterà senz’altro benefici economici agli esercenti e mi auguro che li condividano magari sotto forma di sponsorizzazioni con la comunità". La rivoluzione del traffico scatterà a inizio giugno. Sul nuovo make-up del cuore della città si procederà per tappe forzate: "Entro il 30 luglio dovremo bandire l’appalto per le opere, i 2,5milioni necessari sono frutto di risorse in arrivo dal Pnrr e dalla Regione. Al Pirellone - conclude Colombo - chiederemo se ci sono fondi anche per ristorare i commercianti durante il cantiere". Bar.Cal.