Nuova strada fra Bubbiano e Casorate

Una nuova strada collegherà Bubbiano e Casorate. Ieri a Casorate Primo è stato siglato l’accordo per il finanziamento e la progettazione tra la Città metropolitana di Milano, la Provincia di Pavia e i Comuni di Bubbiano, Calvignasco, Rosate e Casorate Primo per realizzare un nuovo collegamento più sicuro e molto atteso dalla cittadinanza e dalle imprese del territorio. La Città metropolitana di Milano ha illustrato agli amministratori locali il progetto preliminare circa un chilometro, con due corsie di 3,50 metri ciascuna e due banchine pavimentate di 1,25 metri. L’infrastruttura sarà gestita dalla Provincia di Pavia.

Esprime soddisfazione la consigliera delegata alle infrastrutture della Città metropolitana Daniela Caputo: "Un importante risultato, frutto di una forte collaborazione tra istituzioni e che dà risposta a un’esigenza concreta del territorio, in termini di migliori pavese e l’area metropolitana di Milano, oltre che di sicurezza stradale; ringrazio gli amministratori locali che si sono impegnati il tal senso e che hanno compreso il ruolo strategico che la Città metropolitana deve assumere in materia di infrastrutture". "La Provincia di Pavia è orgogliosa di aver contribuito a un progetto strategico per la mobilità e la sicurezza dei nostri territori – ha dichiarato il Presidente Giovanni Palli –. Questo accordo dimostra l’efficacia della collaborazione tra enti per offrire risposte concrete alle esigenze del territorio. La nuova infrastruttura sarà un tassello fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e il tessuto economico locale, rafforzando il legame tra la nostra Provincia e l’area metropolitana di Milano".