Nuova sede delle Fiamme gialle: "Un pacco regalo da 3 milioni"

Nuova sede della guardia di finanza a Sant’Agata, lavori pronti a partire, opposizione ad armi ancora spianate, e la polemica vola anche in rete, con foto. "Una scuola più grande e nuova in paese - il caustico attacco del Comitato civico Cassina di Sandro Medei -? No. Un regalo, a spese dei cittadini, al ministero delle Finanze". Partiranno a breve le opere per ristrutturare e alzare di un piano lo storico edificio che, nella frazione, ospitò per anni una sede dell’Ipsia: proprio qui, con un finanziamento rimpolpato dall’ultima convenzione fra Comune e operatori dell’ex Nokia, sarà realizzata la nuova Tenenza, pronta ad abbandonare la storica sede di Gorgonzola. "È vero - così il Comitato - che lo storico edificio sarà completamente ristrutturato e alzato di un piano. Ma non sarà più pubblico e a disposizione della comunità. L’Amministrazione Balconi ha deciso infatti di fare un regalo al Ministero e vi piazzerà una caserma protetta peraltro da un muro di recinzione alto tre metri. Questo pacco regalo costerà ai cittadini 3 milioni e 144mila euro. Ci chiediamo se tutti ne siano contenti". E la coda di una polemica che tiene banco ormai da tre anni. Da quando, cioè, l’Amministrazione ha deciso di destinare a due maxi opere, la tenenza della Finanza e il rifacimento del municipio, gli oneri del recupero dell’area ex Nokia. Sei milioni in partenza, portati a 8 con l’ultima variante a piano e convenzione, un paio di settimane fa. La somma oggi disponibile consente di avviare l’intervento più urgente, la sede delle Fiamme gialle, opera pronta all’appalto. Contro la destinazione dei fondi vennero raccolte firme in passato che non hanno modificato gli indirizzi. E con ogni probabilità il tema sarà uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale.Monica Autunno