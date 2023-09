Nuova sede Cisl Milano: "Spazio di ascolto e democrazia"

Taglio del nastro alla Fit Cisl Lombardia, il sindacato di categoria degli addetti dei trasporti, dei servizi ambientali e della logistica. Oggi è stata inaugurata la nuova sede in via Bolama 13, una traversa di viale Monza, punto di riferimento per chi lavora nel settore. "L’apertura di una sede sindacale è sempre una buona notizia – spiega il segretario generale della Fit Cisl Lombardia, Giovanni Abimelech – perché è un luogo dove le lavoratrici e i lavoratori trovano ascolto e risposte ai loro problemi. È anche uno spazio di democrazia e di servizio per il territorio". Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, l’assessore comunale alla Casa Pierfrancesco Maran e gli assessori regionali alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi e ai

Trasporti Franco Lucente. "Il tema della casa è fondamentale – aggiunge Abimelech – per le persone che rappresentiamo e che fanno sempre più fatica a trovare una sistemazione a Milano. La questione è strettamente legata a quella dei salari, che non crescono mentre aumenta

l’inflazione". Per la Cisl hanno partecipato il segretario generale lombardo Ugo Duci, quello milanese Carlo Gerla, e il leader della Fit nazionale Salvatore Pellecchia.