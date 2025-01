Nuova piazzetta Brignone: “Addio all’anfiteatro, ora un murale a mosaico dedicato a Rosa Genoni”

Milano – Un’opera d’arte da 16mila tessere dedicata a Rosa Genoni, la stilista che ha ridisegnato l’abito femminile togliendo le costrizioni del corsetto: il mosaico è stato realizzato con ceramiche di scarto sul muro di una nuova piazzetta del centro storico, sorta nel 2022 al posto di un vecchio anfiteatro abbandonato. Situata su una traversa di via Dante, piazzetta Adelaide “Lilla“ Brignone è un piccolo slargo pavimentato con cubetti di porfido e ciottoli di fiume: la parte pedonale è chiusa da dissuasori e panchine.

Su un lato sorge una chiesa ortodossa, la più corta di Milano, mentre il mosaico è nascosto da una selva di motorini. “Di qui passano in molti, soprattutto i dipendenti degli uffici vicini - racconta Carlo Casiraghi, che lavora in zona - Ora la piazzetta è più ordinata”. Per altri, l’intervento l’ha resa invece più anonima: “Io venivo spesso qui e mi sedevo sull’anfiteatro. Lo trovavo più caratteristico - osserva Marco Rabuffi, che abita vicino - Ma a me piace vivere in questa zona, con le sue viuzze tranquille. Qui si respira ancora l’aria della vecchia Milano”.