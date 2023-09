Nuova media a Melzo: cantiere consegnato, bonifiche e demolizioni al via

Cantiere consegnato, bonifiche e demolizioni al via. Sono partiti i lavori preliminari alla costruzione della nuova scuola media in viale Gavazzi, il traguardo è fissato all’anno scolastico 2024-2025. L’opera è annunciata da tempo, il salvadanaio, circa 5 milioni di euro frutto di passati finanziamenti, è pronto da due anni. Si parte. Il nuovo edificio scolastico, come si sa, verrà realizzato per buona parte sulle “ceneri“ di quello che è stato per molti anni il centro diurno disabili, stabile fatiscente e vuoto da quando il cdd, finalmente, ha traslocato nella nuova sede in via Bologna, in condominio con la scuola elementare. "Prima di costruire – spiega l’assessore all’edilizia scolastica Massimo Del Signore – bisogna demolire. E prima di demolire vi sarà il passaggio obbligato delle bonifiche dall’amianto. Richiederà un certo tempo. Fatte le demolizioni un anno di lavori". Cantiere delicato per la vicinanza alla scuola elementare Ungaretti, da cui l’area lavori dista una manciata di metri. "Sicuramente qualche disagio è da mettere in conto. Ma tutti i dettagli sono stati esaminati, e le operazioni si svolgeranno in totale sicurezza". Prende dunque il via uno degli ultimi maxi interventi in termini di edilizia scolastica avviati a Melzo negli ultimi anni. La nuova media, in carico al circolo didattico Ungaretti, andrà a sostituire quella di via De Amicis, peraltro inagibile dopo la tromba d’aria e la grandine di luglio e ancora teatro di lavori di messa in sicurezza. "Qualcuno ha avanzato critiche, ci hanno chiesto perchè sistemare De Amicis se sono già partiti i lavori per il plesso nuovo. Ma i lavori in viale Gavazzi saranno lunghi, e noi contiamo di ritrasferire gli studenti nella loro scuola entro novembre. Quello di via De Amicis è inoltre un edificio storico per Melzo, va ripristinato. Anche in funzione di una futura ri destinazione". La nuova media completerà la rete delle strutture scolastiche melzesi, ripartite su due distinte direzioni. Il progetto che si va a realizzare l’aveva “spuntata“, anni fa, su altre ipotesi, come quella di realizzare un nuovo polo scolastico unico in un’area più periferica della città. L’attuale assessore Del Signore fu fra i sostenitori di quella ipotesi, "ma si scelse diversamente, e va bene così". La prossimità di nuova media e scuola primaria è un valore aggiunto: l’obiettivo è di realizzare, nel quartiere, un piccolo campus scolastico.