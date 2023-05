Nuova Giunta a Cinisello: tre sono della civica Ghilardi

di Laura Lana

La prima riunione di Giunta già ieri mattina, appena finita la presentazione pubblica. Insieme al segretario comunale, i neo assessori hanno incontrato i dirigenti del Comune, direttamente in Villa Ghirlanda Silva. L’agenda è già serrata: lunedì mattina è fissata una convocazione per andare avanti con Entangled, il progetto di riqualificazione della Crocetta che ha ottenuto 15 milioni dalla Regione, "un investimento senza eguali per un singolo quartiere", commenta Giacomo Ghilardi, rieletto al primo turno col 59%. Nella sala degli Specchi ieri il sindaco ha presentato la nuova Giunta. "Volevo presentarmi con la canzone di Vasco “Io sono ancora qua”, ma ho preferito la nuova hit di Jovanotti “Evviva” perché rappresenta meglio il mio stato d’animo. Dopo solo una settimana, sono qui con la nuova squadra che accompagnerà non me, ma la città per i prossimi 5 anni. Non vogliamo perdere tempo, ma tornare subito a lavorare". Ghilardi tiene per sé le deleghe al Bilancio e alla programmazione del Pnrr, al personale e alla comunicazione. Nel ruolo di vicesindaco viene confermato Giuseppe Berlino (FdI) con le deleghe a Commercio, marketing territoriale, mobilità e protezione civile. Della vecchia Giunta anche la leghista Daniela Maggi, alla quale restano Cultura, politiche giovanili, pari opportunità "con l’aggiunta dell’Ufficio Europa per lavorare sui bandi", il civico Riccardo Visentin per la Centralità della persona, politiche abitative e il nuovo assessorato al welfare e Maria Gabriella Fumagalli (FdI) che resta salda a Educazione e Llvoro. Le new entry sono tutte per la civica del sindaco, prima forza politica della città, che prende ben 3 assessorati. Riccardo Malavolta, classe 1972, responsabile dello sviluppo e dell’organizzazione di Rete Ferroviaria Milano, prende le deleghe alla Sicurezza, all’ambiente, allo sport e ai servizi al cittadino. Francesco Scaffidi, nome storico della politica cittadina con 15 anni di consiglio regionale, è il nuovo assessore ai Servizi cimiteriali e ai lavori pubblici, e Fabrizia Berneschi, avvocato civilista classe 1971, diventa il nuovo assessore al Governo del territorio, innovazione tecnologica, patrimonio ed energia. "Tra le priorità ci sono le linee guida del nuovo Pgt e lo studio di fattibilità per piazza Gramsci. Prima dell’estate presenteremo il nostro programma".