Nuova edizione del Bilancio partecipativo

Ritorna il "Bilancio Partecipativo", l’esperienza di cittadinanza attiva "dal basso", con i residenti che propongono le idee e le votano per rendere sempre più accogliente la città di Bresso. Dopo la prima edizione del 2024, che ha visto la realizzazione di ben 3 progetti, per la seconda si è già aperta la fase iniziale, vale a dire quella della presentazione delle proposte: fino a giovedì 15 maggio i cittadini maggiorenni possono presentare le loro proposte via Pec, scrivendo all’indirizzo comune.bresso@legalmail.it oppure presentandole direttamente all’Ufficio Protocollo del municipio di via Roma 25. Ogni idea deve essere predisposta con la compilazione di una scheda comunale, scaricabile dal sito istituzionale www.comune.bresso.mi.it: i residenti proponenti devono indicare il progetto con le modalità di attuazione, con le foto e i disegni illustrativi, senza dimenticare la stima approssimativa dei costi e le ipotesi di benefici per la cittadinanza. La seconda fase, con la votazione delle proposte, è prevista a giugno: ciascun proponente potrà sottoscrivere un solo progetto. Informazioni www.comune.bresso.mi.it

Giuseppe Nava