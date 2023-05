Nuova convenzione per l’Oasi delle Foppe

Parco Adda Nord, Comune e Wwf Le Foppe, triangolo di firme sulla nuova convenzione: oggetto, naturalmente, la gestione dell’Oasi delle Foppe. La prima convenzione fu stipulata nel 2022. Oggi come allora gli obiettivi sono molteplici: valorizzazione naturalistica del sito, miglioramento ambientale; utilizzo didattico, ricreativo, scientifico e turistico; promozione di iniziative e manifestazioni che sensibilizzino la popolazione sull’importanza della conservazione degli habitat e della tutela ambientale. Nel testo sono dettagliati i compiti e le funzioni di ogni firmatario. Circa 3 milioni l’anno lo stanziamento del Parco a beneficio dei gestori, altrettanti a carico del Comune. Il Wwf Le Foppe Vimercatese si impegna, nei prossimi cinque anni, a redigere e poi attuare piani annuali di intervento, occuparsi della gestione "forestale naturalistica" nel bosco, "favorire la presenza della fauna autoctona attraverso interventi specifici", promuovere eventi, accogliere visitatori e scolaresche. La novità imminente, proprio in tema fruitivo, l’apertura del primo centro visite del sito protetto: sarà la "portineria" dell’Oasi, ma anche sede per riunioni, corsi e briefing con studenti.

Monica Autunno